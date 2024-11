Arctic Securities-analytiker Roy Tilley mener SpareBank 1 Sør-Norge leverte et blandet resultat for tredje kvartal. Egenkapitalavkastningen var på 16,2 prosent i kvartalet, eller 12,8 prosent justert for engangsposter, mens 12 måneders lånevekst var på 6,1 prosent, noe som var over markedsgjennomsnittet.

Tilley forventer ytterligere vekst når kapital- og driftsmessige synergier realiseres. Arctic Securities opprettholder sin kjøpsanbefaling, samtidig som analytikeren hever kursmålet fra 155 til 160 kroner.

Analysefakta Aksje: SpareBank 1 Sør-Norge

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 160 (155)

Resultatet på 5,2 kroner pr. aksje i tredje kvartal var 11 prosent under forventningene grunnet en nedskrivning på Folkeinvest og høyere utlånstap. Kjerneinntektene var i tråd med estimatene, og kostnadene var relativt stabile justert for fusjonskostnader.

Kapitalsynergiguidingen på 2,5 milliarder kroner ble bekreftet av ledelsen i tredje kvartal.

Tirsdag omsettes SpareBank 1 Sør-Norge for 144,40 kroner, ned 0,7 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.