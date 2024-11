Milliardkontrakt til Cadeler

Cadeler har signert faste kontrakter med ScottishPower Renewables verdt 360-382 millioner euro, tilsvarende 4,3-4,6 milliarder kroner, opplyses det i en børsmelding.

Kontraktene omfatter transport og installasjon av offshore vindturbingeneratorer, samt fundamentet for East Anglia TWO Offshore Wind Farm offshore Storbritannia.

Offshorearbeidet vil starte i 2027.

– Dette prosjektet understreker at våre strategiske beslutninger er synkrone med kundenes behov og kravene vi ser i markedet. Med våre seks nybygg på vei vil Cadeler levere enda større fleksibilitet og kunne tilby ytterligere forbedret effektivitet for våre kunder, med løsninger for enda mer komplekse prosjekter, sier Cadeler-sjef Mikkel Gleerup i en kommentar.