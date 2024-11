Goldman-direktør: S&P 500 og oljeprisen kan stige kraftig

Sjefen for hedgefonddekning i Goldman Sachs, Tony Pasquariello, skriver tirsdag ettermiddag at hedgefond og tradermiljøet har kraftig redusert posisjonene sine i ukene før valget.

Bakgrunnen er at profesjonelle tradere har hatt gode resultater så langt i år og er fornøyde med disse. Derfor har de en ekstra forsiktig tilnærming til valget, ifølge Goldman-toppen.

Likevel forventes det at traderne raskt vil komme tilbake i markedet når de første resultatene er kjent, og kaste seg over de nye trendene.

– Toppen av usikkerhet

Goldman-direktør Paolo Schiavone forventer følgende bevegelser i markedet:

Valgdag 2024 Utfall Olje S&P 500 Nasdaq Kina Republikansk sweep + 2% + 3% + 1,5% - 3% Demokratisk sweep + 1,5% - 1% + 0,5% + 1,5% Trump + delt Kongress - 1% + 1% - 1,5% - 2% Harris + delt kongress + 1,5% + 0,5% - 1,0% + 1,5% Goldman Sahcs, FICC and Equities

Schiavone siterer Ken Griffin (Citadel) i notatet sitt: «Reduksjon i usikkerhet er nesten alltid positivt for aktivapriser. Vi er nå på toppen av usikkerhet. Etter valget vil vi se et «risk on»-miljø der folk tilpasser seg et nytt regime. Denne usikkerheten vil da være bak oss».