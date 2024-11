Før valget har meningsmålinger vist et Trump-overtak på Kamala Harris. Det har gitt oppgang i både renter og aksjemarkedet.

I sine porteføljer har Handelsbanken valgt å gå moderat overvekt i aksjer. Det betyr at de forventer noe større meravkastning enn normalt fra aksjer sammenlignet med renter de neste tre til seks månedene.

– Det har vært mye snakk om bevegelsene i forkant. Mye kunne indikere at markedet ga en viss forventning til at Trump skulle vinne valget, og nå priser man det i større grad inn, sier Handelsbanken-analytiker Fabian Alexander Selvik.

– Positivt for aksjer

Han forventer at aksjemarkedet vil ta godt imot utfallet av valget.

– Det er en dynamikk rundt valg og usikkerhet. Man ser en tendens til usikkerhet i forkant, men så snart resultatet er klart så skifter det mot at usikkerheten faller og det gir en risk-on-stemning. Det forklarer mye av reaksjonen vi har sett på morgenkvisten. Når man har sett så jevne valg har man en tendens til at markedet gjør et byks fordi usikkerhetsmomentet er fjernet. Det gjelder ikke bare med Trump som president, sier Selvik.

Han forklarer hvorfor aksjemarkedene reagerer såpass positivt.

– Det er mye snakk om politikken som kan bli ført under Trump, og det er spesielt skattekuttene for selskapsskatten som har vært i fokus. Isolert sett vurderes det som positivt for aksjer, sier Selvik.

Handelsbanken-økonomene mener oppgangen vil smitte over på Oslo Børs ved åpning onsdag.

– Det er naturlig å forvente. De store kreftene på Oslo Børs vil være en videreføring av det man ser i det øvrige aksjemarkedet, sier sjeføkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken.

Grangård tror ikke Trumps politikk vil ha store implikasjoner på oljeprisen.

– Han er mer positiv til energi enn Biden og Harris ville vært. På kort sikt er det tilbudsdynamikk som preger oljeprisen, heller enn amerikansk politikk.

Et lite varsko

Det gjenstår å se hvor mye av politikken som får gjennomslag.

– Det er greit nok at det kommer politiske løfter, men de må ha seg Kongressen knyttet til disse punktene, spesielt skatt. Det er fortsatt mye usikkert hvordan Representatenes hus vil slå ut, og det vil ha konsekvenser for politikken. Tariffer har også vært en stor snakkis, der må du ikke ha med Kongressen for å gjennomføre de løftene, sier Selvik.

– Hvordan vil Trump som president påvirke aksjemarkedet fremover?

– Vi tror på positiv utvikling, både fordi markedet er positivt til skattelette og disse tingene. På lengre sikt er vi bekymret for handelspolitikken. Han snakker om å øke tollsatser, og forslagene han har snakket om representerer et kraftig hopp i satsene nå. Han snakker om 60 prosent mot Kina og 20 prosent mot all annet. Det kan gi negative konsekvenser for økonomisk vekst, inflasjon og renter, som ikke er positivt for aksjemarkedene. Det er et element vi setter varsko ved, sier Grangård, og fortsetter:

– På lengre sikt vil normale konjunkturelle krefter for finansmarkedene regjere, som ikke påvirkes av valget. Historisk har konjunkturelle krefter styrt aksjemarkedet og ikke hvem som er president.