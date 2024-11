Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Byggma tok opp lån for å satse stort på Norske Skog, men aksjen har stupt på børs, og nå er gjelden høyere enn aksjeverdiene.

Geir Drangsland, storeier i Byggma og konsernsjef i Norske Skog, avviser at de blir tvangssolgt, selv om aksjekursen i Norske Skog skulle falle til null. Han forklarer at en svært liten del av Byggmas gjeldsopptak er knyttet til pant i Norske Skog-aksjene.

Pengene renner ut av Kjell Inge Røkkes Philly Shipyard før sørkoreanske Hanwha etter planen skal overta skipsverftet.

Etter at overtagelsen ble offentliggjort i juni har tapene skutt fart, og bare i tredje kvartal kom underskuddet opp i 47,2 millioner dolllar. Det tilsvarer 518 millioner kroner.

Boligprisene falt for fjerde gang på fem måneder i oktober. Nominelt var fallet på 0,7 prosent. Fortsatt er boligprisene opp 6,9 prosent så langt i år, men oppgangen er nå 1,4 prosentpoeng svakere enn ved utgangen av august.

Henning Lauridsen, sjef for Eiendom Norge, forklarer at det er normalt at boligprisene faller om høsten. Det oppsiktsvekkende i oktober var at omsetningsvolumet steg videre, sier han.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Kari Elisabeth Kaski i SV. Skal vi tro Kaski, noe vi absolutt ikke gjør, vrimler det av nullskatteytere som får gjøre hva de vil på grunn av fritaksmodellen som gjør at aksjonærer kan la pengene ligge i eierselskapene.

Nullskatteytere må vi ha. Norge trenger dem for å komme videre. Mange satser og taper alt. Derfor er vi så lei av Kaskis tordentaler mot de superrike, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Arctic Fish Holding: Kl. 06.30

Mowi: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Aker: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

BEWi: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Bien Sparebank: Kl. 07.00, pres. torsdag

Crayon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30, tlf. konf.

Multiconsult: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Next Biometrics: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Ultimovacs: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

XXL: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast

Arribatec Group: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

The Kingfish Company: Kl. 08.00, webcast kl. 14.00