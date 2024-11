Markant oppgang i Tokyo - kraftig fall i Hongkong

I Japan stiger Nikkei 2,38 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,89 prosent.

Bank of Japan har ifølge CNBC onsdag lagt ut referat fra rentemøtet i september. Det viser at medlemmene var enige om at sentralbanken skal fortsette å øke renten dersom økonomisk vekst og prisvekst er i tråd med målene.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,16 prosent, mens CSI 300 faller tilbake marginale 0,02 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 2,61 prosent.

I Kina fortsetter det fem dager lange møtet i folkekongressen, som startet mandag. I et møte tirsdag uttalte ledelsen i People's Bank of China at sentralbanken planlegger å opprettholde en støttende pengepolitikk.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 1,20 prosent, i India stiger Nifty 50 0,46 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen er opp 0,65 prosent. Straits Times i Singapore klatrer marginale 0,05 prosent.