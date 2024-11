Onsdag formiddag er resultatet av valget i USA klart. Republikanernes Donald Trump blir landets nye president.

CNBC skriver at Jay Hatfield, grunnlegger og investeringsdirektør i investeringsselskapet InfraCap, mener S&P 500 vil gå til 7.000 poeng neste år - tilsvarende en oppgang på over 20 prosent - som følge av Trumps valgseier.

Tirsdag kveld stengte indeksen på 5.782,76 poeng.

Investoren skal ifølge CNBC ha uttalt at han mener frykten for Trumps aggressive tariffpolitikk kan vise seg å være overdrevet.

«Vi tror at folk er altfor bekymret for tariffene, fordi de overser at de vil generere betydelige inntekter. Hvis man bruker disse inntektene til å kutte i selskapsskatt, eller til og med inntektsskatt, vil det kompensere for tariffene og faktisk fremme investeringer», påstår han.

Flere markedseksperter har vist bekymring for Trumps planer for å innføre høye toller på importerte varer. Mange selskaper i USA importerer varer fra utlandet, og vil derfor få større kostnader.

Alle taper

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets kommenterte til Finansavisen at Trumps seier er dårlig nytt for børsene.

Han mener at risikoen for en «fullblods handelskrig» har økt, der andre land kan måtte svare på den amerikanske toll-hevingen. Det vil ifølge Andreassen føre til at alle taper - også de amerikanske selskapene.

– Man kan få en euforisk stemning i aksjemarkedet i starten, men så kommer realiteten, og den er at dette ikke er særlig smart. USA vil få lavere investeringsvekst og BNP-vekst, kommenterte han.