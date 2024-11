Donald Trump får skikkelig juling

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 19.100,52 poeng, mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 43.763,88 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.949,96 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,6 prosent til 15,53.

Donald Trump

Trump Media & Technology Group er en av aksjene som straffes på Wall Street torsdag. Kort tid etter at handelen tok til faller aksjen 14,3 prosent.

«Valgresultatet i USA vil påvirke veien videre for sentralbankene. Men først etter hvert. Det er fortsatt to og en halv måned til Trump skal innsettes, og selv om politikkendringene kan komme raskere nå enn etter valget i 2016, tar det tid før vi ser konsekvensene dukke opp i makrotallene», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Makro

Handelsbankens økonomer tror den amerikanske sentralbanken vil kutte renten med 25 basispunkter i kveld, og signalisere ytterligere kutt fremover.

Jobless claims-tallene fra USAs arbeidsdepartement viser at 221.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 2. november. Dette var helt identisk med forventningen i forkant, ifølge Trading Economics.

Samtidig har det blitt kjent at produktiviteten utenfor landbruket i USA økte med 2,2 prosent i tredje kvartal, etter 2,1 prosents vekst i andre kvartal. Ifølge Trading Economics var det ventet en vekst på 2,3 prosent nå.