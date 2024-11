Nordea spår svakere krone for en lengre periode

I et notat torsdag ettermiddag spår Nordea at kronen vil forbli svak mot euroen frem til midten av 2025.

Euroen kommer til å koste 12 kroner frem til da, anslår valutastrateg, Sara Midtgaard.

Analysen bygger på utsiktene til at amerikanske renter holder seg høyere enn de norske, noe som gjør investeringer i USA mer attraktive.

I tillegg peker Midtgaard på Trump-seieren:

– Utfallet av valget i USA får oss til å endre våre estimater for kronen, skriver Midtgaard i kommentaren.

Gradvis styrking

Trumps politikk vil trolig øke amerikanske renter, noe som vil styrke dollaren på kort sikt og svekke kronen ytterligere, fremgår det i kommentaren.

Ifølge Nordea sine modeller vil en gradvis styrking av kronen mot euroen skje mot slutten av 2025 – da til en kurs på 11,75 kroner.

– På sikt kan vi forvente å gradvis se konsekvensene av Trumps politikk. Vi tror at noe av hypen – spesielt i aksjemarkedet – vil avta etter det første året. Som en følge tror vi dollaren vil svekke seg noe, og gi noe vind i seilene for kronen.



I 2026 ser Nordea for seg en noe sterkere krone, med en eurokurs på 11 kroner og en dollarkurs på 10 kroner.

Holder renten uendret

Tidligere i dag kom Norges Bank med en ny rentebeslutning om å holde renten uendret.

Det er helt i tråd med hva analytikerkorpset ventet.

– Trolig holder vi renten på 4,5 prosent ut året, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache, akkurat det samme som hun sa etter rentemøtet i september.

Midtgaard skriver i torsdagens notat at hun venter kun tre nye kutt fra Fed, som vil føre til et renteintervall på 4-4,25 prosent. Med et anslag fra Nordea på to rentekutt fra Norges Bank neste år, forblir det en høyere styringsrente her til lands enn i USA.