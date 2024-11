Norges Bank holder renten uendret på 4,5 prosent.

Det er helt i tråd med hva analytikerkorpset ventet.

– Trolig holder vi renten på 4,5 prosent ut året, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache, akkurat det samme som hun sa etter rentemøtet i september.

Komiteens vurdering er at det fortsatt er behov for en innstrammende pengepolitikk for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Det legges ikke frem noen ny vurdering på dette møtet, men prognosene i september indikerte en gradvis nedgang i styringsrenten fra første kvartal neste år.

«Utsiktene ser ikke ut til å være vesentlig endret», heter det.

AVVENTENDE: Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge. Foto: Jan Inge Haga

– Sentralbanken kjøper seg tid i dag. De holder kortene tett til brystet og er forsiktige med signaler om det forventede rentekuttet kommer i mars eller ikke. Renten blir i alle fall holdt uendret frem til mars slik det ligger an nå. Mest sannsynlig blir det større usikkerhet fremover rundt det mulige rentekuttet i mars, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

– Risikofylt eksperiment

Stigende renter har slått hardest ut i eiendomssektoren. Carl O. Geving, adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener Norges Bank vingler.

– Vi er bekymret for at Norges Bank vingler mellom ulike hensyn, og legger for stor vekt på makrotall som tilslører den alvorlige svekkelsen i flere store bransjer. I høst har det sett ut som Norges Bank avventer rentekutt for å styrke kronekursen. Når renten likevel ikke påvirker kronekursen nevneverdig, og forskerne ikke finner belegg for effekter av betydning, er det et risikofylt eksperiment med norsk økonomi å holde renten høy lenge etter at andre land har gått i revers, sier han.

VINGLER: Adm. direktør Carl O. Geving mener Norges Bank vingler. Foto: Eivind Yggeseth

I vårt naboland kjørte den svenske Riksbanken på med et dobbelt rentekutt – også dette akkurat som ventet. Også i England og USA er det ventet rentekutt senere i dag.