Dobbelt rentekutt i Sverige

Torsdag er det rentemøte i Norge, Sverige, England og USA. Mens de tre siste landene er ventet å kutte renten, ligger det an til at Norges Bank vil holde renten i ro.

Klokken 09.30 ble det klart at Riksbanken kutter styringsrenten med 50 basispunkter til 2,75 prosent.

«Ser vi til Riksbankens rentebane, ble det i september antydet et kutt på 25 basispunkter, men det ble samtidig åpnet for et kutt på 50 punkter; noe som også ble trukket frem i pressemeldingen. Og nøkkeltallene som har kommet i etterkant av dette møtet har vært svakere enn ventet av Riksbanken», skriver Handelsbanken i en rapport.

Ifølge DNB Markets er det ikke bare inflasjonen, men en svakere realøkonomisk utvikling, som bidro sterkt til at Riksbanken kuttet renten med 50 basispunkter.