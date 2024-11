Optimisme i næringseiendomsmarkedet

Foto: Knut Neerland/Magent

Gjestekommentar: Birgitte Heskestad Ellingsen, senioranalytiker Akershus Eiendom

I løpet av årets tre første kvartaler var det nordiske transaksjonsvolumet opp 20 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Mye av denne økningen er imidlertid drevet av en spesielt sterk utvikling i det norske transaksjonsmarkedet, som pr. i dag er opp nesten 40 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. Men selv om volumet her hjemme er betydelig opp, er antall transaksjoner faktisk på et lavere nivå enn på samme tid i fjor. Dette skyldes en unormalt høy andel milliardtransaksjoner så langt i år, spesielt gjennom første halvår, sammenlignet med tidligere år. Pr. i dag utgjør volumet av transaksjoner på en milliard kroner eller mer rundt 60 prosent av det totale volumet, noe som er godt over snittet for de ti siste årene på 45 prosent.

Nær dobling fra historisk snitt

Appetitten på logistikk- og industrieiendom er fremdeles god, og segmentet utgjør en stadig større andel av det norske transaksjonsmarkedet. Ved utgangen av oktober utgjør segmentet nesten 30 prosent av det totale volumet, noe som er nesten en dobling fra historisk snitt. Dette er ikke unikt for det norske markedet, og tilsvarende utvikling observeres også i de andre nordiske landene. Interessen for logistikk- og industrieiendom er ventet å fortsette også fremover. Etterspørselen etter kontoreiendom opplevde imidlertid en tydelig nedgang i 2022 og 2023, mye grunnet usikkerhet knyttet til fremtiden til det fysiske kontoret, ettersom flere så for seg å sitte mer på hjemmekontor. Slik har det imidlertid ikke blitt, og nordmenn har trukket tilbake til kontoret. Dette har bidratt til at etterspørselen har tatt seg opp og trukket andelen av det totale transaksjonsvolumet opp mot normale nivåer igjen. Men selv om investering i norsk kontoreiendom igjen har tatt seg opp er utlendingene fremdeles skeptiske, og det er stort sett lokale kjøpere av kontor i dag.

Interesse fra bredere kjøpergrupper

De tradisjonelle eiendomsselskapene utgjør den klart største kjøpergruppen i det norske markedet så langt i år, med en andel på over 40 prosent av det totale volumet. Syndikatene, som de siste årene har utmerket seg som aktive kjøpere, har derimot nesten vært fraværende så langt i 2024.

Positivt markedssentiment og en yield-spread som har bedret seg vil trolig bidra til interesse fra en bredere kjøpergruppe og dermed også økt likviditet i tiden fremover. Ettersom transaksjonsvolumet har tatt seg såpass mye opp allerede, og vi venter god aktivitet gjennom årets siste kvartal, har vi oppjustert vårt estimat for 2024 til 80 milliarder kroner.