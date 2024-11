Her kan det lønne seg å øke aksjevektingen

Børsrammene er gitt, og de er gode, slik Kapital ser det. Det amerikanske presidentvalget er over, de fleste tredjekvartalsrapportene har vært bedre enn ventet, samtidig som Norges Bank er tydelig på at rentetoppen er nådd. Oljeprisen står dessuten forbausende godt, gitt siste tids kraftige dollarappresiering og de ellers litt mer lunkne 2025-oljeetterspørselsprognoser fra Det internasjonale energibyrået, IEA.

Samtidig er estimattrenden gjennomgående stigende, noe som etter læreboken vil utløse flere oppgraderte kursmål nå i fjerdekvartal. Oslo Børs handles dessuten til et attraktivt pris/bok-forhold (P/B) på 1,7, slik meglerhuset Norne Securities påpekte i sin siste ukesrapport.

Dessuten stiger Wall Street til stadig nye høyder, der særlig delindeksen for de mindre amerikanske børsselskapene har fått vind i seilene med en oppgang bare siden utgangen av oktober på rundt ni prosent. Vi spår tilsvarende utviklingstrekk her hjemme, og tror investorer gjør lurt i å ta inn et representativt utvalg småselskaper i sine aksjeporteføljer nå ved innspurten av 2024.

For liten budsjettdisiplin

Norges Bank er klar på at rentetoppen er nådd, men er fortsatt forsiktige med å gi noen føringer knyttet til tidspunktet for når renten settes ned. En fortsatt svak kronekurs, sammen med et underliggende høyt inflasjonspress, er til hinder for dette – ved siden av en for ekspansiv finanspolitikk. Kronekursutviklingen blir den styrende parameteren fremover, med tanke på tidspunktet for et skifte i norsk pengepolitikk. Er likevel en forsiktig vending i sikte? Etter gårsdagens rentebudskap om at styringsrenten inntil videre forblir på fire og en halv prosent, har kronekursen, både mot dollar og euro, styrket seg mye.

Uansett, børsinvestorene synes enn så lenge å leve godt med dagens rentenivå i kjølvannet av at Hovedindeksen på Oslo Børs så langt i 2024 har steget med rundt ni prosent.

Ytterlig oppgang kan være i gjære. Vi spår en positiv børsuke, med bredt fordelte indeksoppganger, selv om investorene må leve med løpende Donald Trump-utspill der mange vil kunne ha proteksjonistiske initiativer i seg.

I fjor, fra midten av november til utgangen av 2023, steg de mindre selskapene på børsen med rundt syv prosent, noe Hovedindeksen ikke var i nærheten av å kunne matche. Dette kan vi altså se en reprise av i år.

Samtidig slår vi fortsatt et slag for sparebankene på Oslo Børs, en sektorklasse som også investor John Fredriksen viser mer og mer interesse for, slik Kapital omtalte tidligere denne uken. Det høye rentenivået sikrer skyhøye rentenettoer, og sammen med lave tap og ellers god underliggende bankdrift er sparebankene fortsatt superhete objekter på Oslo Børs – selv etter at egenkapitalbevisindeksen så langt i år, inkludert alle utbytteutbetalingene, har steget med nesten 30 prosent.