Titalls boligflippere er i samme skvis som Frederik Due, som er konkurs etter å ha kjøpt hundrevis av boliger uten finansiering. Nå forteller en boligflipper om hvordan de bløffer seg til nyboliger uten penger.

Han beskriver et kappløp mot byggestart og forteller at det gjerne benyttes mellommenn som loves god avkastning, og omtaler det som pyramidevirksomhet satt i system.

Eiendomsmeglerfirmaet Fjord & Partners har den seneste uken solgt tre eiendommer til 34 millioner kroner og oppover. Felles for dem alle er at de er solgt off market. I tillegg er det kommet flere bud i salgsprosesser i prisklassen 20 til 30 millioner kroner.

Hans Houeland, megler i Fjord & Partners, mener det er i ferd med å løsne i dette segmentet nå. Han sier også at det er flere enn man skulle tro som vender hjem til Norge.

Det er for tidlig å si hva Donald Trump som president betyr, men statsbudsjettet er i hvert fall ikke til hjelp for å få rentene raskt ned. Det slår Norges Bank fast etter å ha holdt styringsrenten uendret torsdag.

Norges Banks eneste signal om veien videre er at renten «trolig» holdes på 4,5 prosent ut året, og sentralbanksjef Ida Wolden Bache argumenterer som om planen fortsatt er å kutte renten i mars 2025. Med mindre det kommer noen nye overraskelser.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om legen som er tiltalt for å ha voldtatt 87 kvinnelige pasienter og nå står i retten. Vi, uten strafferettslig bakgrunn, lurer på hvordan voldtektsmannen har klart å holde seg utenfor murene. Hvorfor sitter han ikke på en celle?

Legen er en fri mann, selv om det i 2024 er kjent at noe var galt allerede i 2006. Tilsynsmyndigheter og politi har jobbet svært lenge med voldtektene. Det er sløvt og svakt, og en hån mot ofrene. Sett svinet i fengsel, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Cloudberry Clean Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Omda: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Scana: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Itera: Webcast kl. 08.30

Okeanis Eco Tankers: Webcast/tlf kl. 14.30