Trump får mer juling på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 19.260,71 poeng, mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 43.857,17 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 5.981,21 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,31 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,1 prosent til 14,88.

Ifølge CNBC har mer enn 85 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen lagt frem sine kvartalstall. Så langt har resultatet vært omtrent åtte prosent enn i samme periode i fjor mens omsetningen har vært rundt fem prosent høyere.

Trump Media & Technology Group starter fredagens handel med en nedgang på 3,6 prosent etter at aksjen stupte hele 23 prosent torsdag.

Rentekutt

Torsdag kveld kuttet den amerikanske sentralbanken renten med 25 basispunkter til intervallet 4,50-4,75 prosent, akkurat som ventet.

«Beslutningen var enstemmig, og justeringen var i tråd med våre og markedenes forventninger. Også i USA har inflasjonen kommet godt ned, og det er tegn til at arbeidsmarkedet kjøles ned. Fed justerte imidlertid omtalen av utviklingen i arbeidsmarkedet denne gangen i litt mer positiv retning», skriver DNB Markets i en oppdatering.