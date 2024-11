Den kjente hegdefondforvalteren og milliardæren Bill Ackman ønsker å fjerne sitt lukkede fond Pershing Square fra notering på Euronext-børsen i Amsterdam, skriver Bloomberg.

Mesteparten av handelsvolumet i aksjen finner allerede sted på London-børsen som skal være en medvirkende faktor, ifølge styret.

Ønsket å notere fondet i USA

Den utløsende faktoren for at de ønsker å trekke seg skal være torsdagens opptøyer i Amsterdam. Der arresterte politiet 62 personer etter at de angrep israelske fotballfans som har skapt kraftige reaksjoner.

Bill Ackman peker på at å konsentrere noteringen på en børs og avstå fra noteringen i Amsterdam kommer av gode forretningsmessige og moralske prinsipper.

Ackman grunnla fondet i 2004. Fondet startet som en aktivistinvestor og var kjent for tøffe kamper med selskaper, inkludert Herbalife i 2013. I 2022 skiftet Pershing Square gir, og valgte en roligere tilnærming som innebar å jobbe med ledelsen bak kulissene.

Tidligere i år ønsket han å notere fondet på New York-børsen ved å samle inn 25 milliarder dollar. Målet ble redusert til bare 4 milliarder dollar, før han deretter senket kravet enda en gang til 2 milliarder dollar. I juli trakk han ønsket om børsnoteringen.