Tesla aksjen har bykset på New York-børsen etter at Donald Trump ble valgt som ny president i USA. Nå har aksjen nådd 1.000 milliarder dollar i markedsverdi, ifølge CNBC.

Eksklusiv liste

Investorene har blitt optimistiske om at Trumps tilbakevending til det hvite hus kan gi fordeler for Elon Musk. De to, er som kjent, blitt gode venner gjennom valgkampen der Musk har vært en viktig støttespiller for USAs neste president. Totalt har han bidratt med minst 130 millioner dollar i en kampanje for Trump.

I år er Tesla-aksjen opp nesten 28 prosent.

Dermed er Tesla en del av en eksklusiv liste av selskaper som er verdt mer enn 1 billion dollar, der man finner selskaper som Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon og Meta.

Wedbush Securities-analytiker Dan Ives tror Trump-seieren vil gi mindre regulering for Tesla og andre selskaper. Han peker også på at tollsatser mot Kina kan sørge for å presse bort kinesiske elbiler fra landet.

Men Trump har tidligere sagt at han kan kutte det føderale skattefradraget på 7.500 dollar for elbiler, noe som kan påvirke Tesla negativt.