Musk deltok i Trumps Zelenskyi-samtale

Tidligere denne uken skal Elon Musk ha deltatt i Trumps samtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi, skriver The New York Times.

Mangemilliardær Elon Musk og Donald Trump har det siste året blitt gode venner etter førstnevntes støtte gjennom valgkampen. Den påtroppende president skrøt også mye av Musk i sin seierstale. Det er også antatt at han vil få en rolle som omhandler effektivisering av statsapparet når Trump tiltrer.

Ifølge The New York Times skal Trump ha overlevert telefonen over til Musk i sin samtale med den ukrainske presidenten.