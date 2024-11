Etter det amerikanske presidentvalget har aksjemarkedene skutt fart, spesielt med forventninger til skattekutt og dereguleringer under den nye administrasjonen, ifølge Nordeas siste ukesrapport.

«Lavere skatter vil stimulere til høyere økonomisk vekst,» skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i rapporten.

Samtidig kommer de med en advarsel mot potensielle konsekvenser av Trumps tolltrusler.

«Trump truer med betydelig høyere tollsatser, noe som kan ramme verdensøkonomien og spesielt Europa og Asia», påpeker rapporten.

Selv om markedet ignorerer tolltruslene, er det bekymring for hvordan en eventuell handelskrig kan påvirke den globale økonomien, særlig for eksportavhengige regioner som Europa, skriver strategene.

Sterkt fundamentalt bilde

Ifølge Nordea har forventningene om skattekutt også påvirket de langsiktige renteforventningene, med en styrking av dollaren som resultat. Enkelte sektorer, som finans, har opplevd betydelige løft etter valget, mens sektorer som stabilt konsum har tapt.

I tillegg har forventninger om fortsatt støtte fra amerikanske myndigheter forsterket oppgangen, særlig innen syklisk konsum, der store selskaper som Amazon og Tesla har gjort det sterkt.

«Det fundamentale bildet er sterkt. Veksten er god samtidig som sentralbankene er i ferd med å senke rentene. Det er et bra miljø for aksjer. Usikkerheten er i vel så stor grad knyttet til høy verdsettelse og stor investoroptimisme. Det gjør markedet sårbart for dårlige nyheter på kort sikt», skriver Nordea.