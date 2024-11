Storeier vil selge for over 400 millioner

Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre vil selge opp mot 2,5 millioner egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN, opplyses det i en melding tirsdag. Det tilsvarer cirka 1,7 prosent av utstedte og utestående egenkapitalbevis i den Trondheim-baserte banken.

I forbindelse med blokksalget er Arctic Securities og SpareBank 1 Markets engasjert som tilretteleggere.

Noen salgskurs oppgis ikke i meldingen.

SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis ble tirsdag handlet opp 0,2 prosent 166,98 kroner. Det er sparebankens høyeste sluttkurs noensinne.

Basert på sluttkursen kan Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre få opp mot 417 millioner kroner for egenkapitalbevisene som tilbys.

6-måneders lockup

Dersom sparebankstiftelsen lykkes med å selge de 2,5 millioner egenkapitalbevisene, vil den ha cirka 10,5 millioner egenkapitalbevis igjen i SpareBank 1 SMN – tilsvarende cirka 7,3 prosent.

Det understrekes samtidig at selgeren «vil forbli en langsiktig, stabil og betydelig eier i banken», og at sparebankstiftelsen vil inngå en avtale med tilretteleggerne om en bindingstid på seks måneder for sin gjenværende beholdning i SpareBank 1 SMN.

Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre er før salget største eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN, med sine 12,9 millioner. Det tilsvarer en eierandel på rett under 9,0 prosent.

Nest største egenkapitalbeviseier er Sparebankstiftelsen SMN med sine 4,5 prosent.

Bokbyggingsprosessen avsluttes senest onsdag morgen klokken 08.00.