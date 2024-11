Analytiker Thomas Svendsen i SEB skriver i en analyse at han venter at DNB vil løfte målet for egenkapitalavkastning fra over 13 prosent til over 14 prosent under den kommende kapitalmarkedsdagen den 19. november.

Oppjusteringen begrunnes med høyere rentenivåer siden forrige kapitalmarkedsdag, vekst i provisjonsinntekter inkludert Carnegie-oppkjøpet, samt en fleksibel kostnadskontroll som blant annet inkluderer en reduksjon på 5 prosent i ansatte.

DNB har fokus på en fortsatt årlig utlånsvekst på 3-4 prosent og en styrket satsing på bedriftsmarkedet. SEB ser positiv risiko/avkastningsforhold og har økt kursmålet til 246 kroner fra tidligere 240 kroner, med en gjentatt holdanbefaling.

Analysefakta Aksje: DNB Meglerhus: SEB Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 246 (240)

Svendsen bemerker også at DNB nylig lanserte en målsetning om å være den mest kostnadseffektive banken i Norden, med en tilhørende reduksjon i arbeidsstyrken på 500 årsverk, samt en avkastningsmål på 15 prosent for Carnegie-oppkjøpet.

DNB forventes å opprettholde en utbyttepolitikk med utbetaling over 50 prosent og mål om økning av utbytte pr. år, sammen med tilbakekjøp av egne aksjer som et verktøy for kapitaldistribusjon. Til tross for en antatt reduksjon i netto renteinntekter på grunn av en fallende Nibor-rente, justerer analytikeren estimatene for DNBs inntjening pr. aksje i 2025-2026 opp med 1-2 prosent, grunnet høyere provisjonsinntekter og lavere tapsavsetninger.

