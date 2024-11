Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen onsdag:

Verdier for mer enn 50 milliarder kroner har forduftet i bioteknologiselskapene på Oslo Børs siden toppene i 2020 og 2021.

Jónas Einarsson, som leder investeringsstiftelsen Radforsk, sier bioteknologisektoren er et svart hull, ikke bare i Norge, men også globalt. Det er nesten umulig å hente penger, og risikovillig kapital er langt mindre tilgjengelig. Det er helt krise, slår han fast.

Gründer Stian Rustad sitter igjen med 484 millioner kroner når deler av IT-selskapet 24SevenOffice selges til den amerikanske investeringskjempen KKR.

Store deler av dette er ren gevinst for Rustad, som i fjor sommer gikk all in i selskapet da han kjøpte aksjer på en kursmessig bunn. Både han og de andre i selskapet R-Venture vil reinvestere et betydelig beløp i selskapet som skal opprettes sammen med KKR.

Aksjeinvestor Richard Urbanski har slått seg stort opp på butikkutstyr produsert i foreldrenes hjemland, Ukraina . Nå har han og selskapet Smart Supply fått en kontrakt til over 200 millioner kroner for levering av pantesekker til Rema, Coop og NorgesGruppens butikker.

I fjor omsatte Smart Supply for 78 millioner kroner. Urbanski sier de vil omsette for 100 millioner neste år og deretter doble og tredoble, slik at de når 3-400 millioner kroner.

På lederplass spør Trygve Hegnar om Høyre, som har lagt frem sitt forslag til lettelser i personbeskatningen. Grovt sett vil Høyre gi en skattelettelse på 3.200 kroner for de fleste, og litt mer for de som knapt har inntekter og skatt.

Høyre er et opposisjonsparti og kunne tatt i litt mer. En skattelettelse på 8 kroner pr. dag er nesten null. Skal man først gi skattelettelser, må det monne, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Borgestad: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

Lifecare: Kl. 07.00, hos Carnegie kl. 11.00, webcast

Rana Gruber: Kl. 07.00, Haakon VIIs gate 2 kl. 09.00, webcast

Spir Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Webstep: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Photocure: Kl. 08.00, webcast kl. 14.00