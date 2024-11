Skew-indeksen beveger seg stort sett i intervallet mellom 125 og 160. Et høyt indeksnivå kan også tolkes som at investorene mener sannsynligheten for et ekstremt, og ukjent, utslag på S&P 500-indeksen har økt. Dagens indeksnivå på 140 nærmer seg årsbunnen på rett under 130. Dermed mener et klart flertall av opsjonsinvestorene at det er mindre sannsynlig enn på lenge at såkalte sorte svaner, det vil si brå og uventede hendelser i finansiell forstand, vil slå inn mot Wall Street i tiden som kommer. Dette øker også risikovilligheten blant aktørene i det amerikanske opsjonsmarkedet.