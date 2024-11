Kvartalstall sender aksje til værs på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq og S&P 500 gått opp 0,1 prosent mens Dow Jones stiger 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,2 prosent til 14,05.

Disney-rally

Disney-aksjen stiger hele 11,1 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. I årets regnskapsmessige fjerde kvartal omsatte selskapet for 22,57 milliarder dollar, og slo med det analytikernes forventninger på 22,45 milliarder dollar. Resultat pr. aksje endte på 1,14 dollar, godt over forventningene på 1,10 dollar pr. aksje.

Ifølge CNBC var det særlig filmene «Innsiden ut 2» og «Deadpool & Wolverine» som bidro positivt til omsetningsøkningen.

Makro

Produsentprisene i USA steg 0,2 prosent på månedsbasis i oktober, mens oppgangen var 2,4 prosent på årsbasis. Kjerne-PPI, som ser bort fra mat og energi, økte med 0,3 prosent på månedsbasis og 3,1 prosent på årsbasis. Ifølge Trading Economics var det ventet oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis.

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) endte på 217.000 personer i forrige uke, litt lavere enn forventningene på 223.000 personer.