Christen Sveaas' plan om å saksøke styre og ledelse i selskapene Aker og Solstad Offshore, tillates ikke av Oslo tingrett å fremmes som et gruppesøksmål, ifølge DN.

«Vilkårene for å tillate søksmålet fremmet som gruppesøksmål er ikke oppfylt», skriver tingrettsdommer Helen Engebrigtsen i en kjennelse, ifølge avisen.

Dermed må Christen Sveaas og Kistefos alene gå rettens vei mot Røkke, Aker og Solstad.

Tidligere har Christen Sveaas og Kistefos invitert andre aksjonærer i Solstad Offshore til å bli med på et gruppesøksmål mot styre og ledere i Solstad Offshore og Kjell Inge Røkkes Aker Capital.

«Vi har foreløpig fått tilbakemeldinger fra mer enn 50 aksjonærer som sier de ønsker å være med i et gruppesøksmål», sa adm. direktør Bengt A. Rem i Kistefos til Finansavisen.

Aker har på sin side hele tiden ment at søksmålet er grunnløst, og krever seg frifunnet.

«Aker bestrider som kjent at det er et grunnlag for søksmål. Vi har levert vårt tilsvar», har kommunikasjonssjef i Aker, Atle Kigen, tidligere sagt til Finansavisen: