Wall Street i rødt: Tesla snur nedover etter forrige ukes rally

Oppdatert 21:00

På New York-børsen er Nasdaq ned 0,29 prosent og står i 19.174,47. Dow Jones er ned 0,19 prosent til 43.869,99. S&P 500 faller 0,28 prosent til 5.969,05.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,418 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,28 prosent til 13,70.

Bevegelser

Disney-aksjen stiger 6,8 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. I årets regnskapsmessige fjerde kvartal omsatte selskapet for 22,57 milliarder dollar, og slo med det analytikernes forventninger på 22,45 milliarder dollar. Resultat pr. aksje endte på 1,14 dollar, godt over forventningene på 1,10 dollar pr. aksje.

Ifølge CNBC var det særlig filmene «Innsiden ut 2» og «Deadpool & Wolverine» som bidro positivt til omsetningsøkningen.

Trump media fortsetter å stupe på børs og er ned 3,8 prosent torsdag kveld og ned nesten 16 prosent denne uken.

Tesla-aksjen steg kraftig etter Donald Trumps valgseier forrige uke. Torsdag faller aksjen 5,0 prosent.