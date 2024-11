Wall Street i rødt – Disney til værs etter kvartalstall

Saken oppdateres

Pilene pekte nedover på Wall Street gjennom handelsdagen torsdag og de tre ledende indeksene på New York-børsen stengte alle ned.

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,64 prosent og endte i 19.107,65. Industritunge Dow Jones falt 0,47 prosent til 43.750,67, mens brede S&P 500 falt 0,6 prosent til 5.949,18.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,449 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 0,78 prosent til 14,14.

Bevegelser

Disney-aksjen steg 6,23 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. I årets regnskapsmessige fjerde kvartal omsatte selskapet for 22,57 milliarder dollar, og slo med det analytikernes forventninger på 22,45 milliarder dollar. Resultat pr. aksje endte på 1,14 dollar, godt over forventningene på 1,10 dollar pr. aksje.

Ifølge CNBC var det særlig filmene «Innsiden ut 2» og «Deadpool & Wolverine» som bidro positivt til omsetningsøkningen.

Trump Media fortsetter å stupe på børs og falt 6,71 prosent torsdag. Aksjen er ned nesten 16 prosent denne uken.

Torsdag ble det kjent at påtroppende president Donald Trump planlegger å fjerne skattefradraget på 7.500 dollar for kjøp av elbil. Representanter fra Tesla støtter forslaget. Tesla-aksjen falt 5,8 prosent torsdag.

Magnificent 7

De siste to årene har teknologiaksjer vært sterke og mye av oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet har vært drevet av eventyrlig avkastning i syv aksjer, kalt Magnificent 7. Tesla, Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon en blandet dag på børsen torsdag.

Microsoft steg 0,4 prosent til 426,9 dollar og Nvidia steg 0,33 prosent til 146,76 dollar. Apple steg 1,38 prosent til 228,22 dollar, mens Alphabet steg 0,07 prosent til 175,70 dollar.

Meta falt 0,49 prosent til 577,16 dollar og Amazon falt 1,22 prosent til 211,5 dollar.

Målt i børsverdi er det Nvidia som troner øverst som verdens mest verdifulle selskap, etterfulgt av Apple og Microsoft på en henholdsvis andre og tredjeplass.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen steg 0,26 prosent til 68,61 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for oktober steg 0,21 prosent til 72,43 dollar pr. fat.

Den amerikanske naturgassen falt 7,4 prosent til 2,763 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 0,32 prosent til 46,37 euro/MWh.

Krypto

Torsdag er bitcoin-prisen ned 3,7 prosent til 87.127,69 dollar klokken 22:13 norsk tid.

Ethereum falt 3,24 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt 3,52 prosent.