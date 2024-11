Pensjonskassene setter ikke kapitalen på spill

Næringsdepartementets stortingsmelding om gründere og oppstartsvirksomhet har fått betydelig oppmerksomhet, og det av flere grunner. Pensjonskassene og deres kapital er en av dem. Flere aktører har uttrykt bekymring for at pensjonskassenes midler skal benyttes til å finansiere oppstartsvirksomhet med tilhørende risiko.

Pensjonskassene er profesjonelle investorer som fokuserer på å oppnå god, trygg og langsiktig avkastning for å ivareta rettighetshavernes interesser på best mulig måte, og med det oppnå god pensjonsregulering. Tall fra Finanstilsynet underbygger at pensjonskassene får til dette, men vi må selvsagt få ha adekvate buffere for å møte markedenes iboende volatilitet.

Les også Har pøst skattepenger inn i tapssluk: Nå går de etter pensjonspenger Statlige Investinor har pøst penger inn i tapssluk, og ble strupet i statbudsjettet. Nå vil næringsministeren at fondet skal investere med norske pensjonskasser.

Pensjonskasser håndterer kun garanterte produkter. Det innebærer at det er gitt et løfte om årlig regulering med en gitt prosentsats. Ved god avkastning kan pensjonen også reguleres ut over dette, og kjøpekraften opprettholdes. For å få til en god forvaltning er pensjonskassenes midler i det vesentlige investert i noterte aksjer og fond, obligasjoner til virkelig verdi, samt fast eiendom. Investeringer i unoterte papirer er beskjedne, og for de mange null.

Pensjonskassenes strategier står godt over tid, og ivaretar behovet for årlig avkastning, likviditet og soliditet. Vi er positive til at investeringsuniverset er rikholdig, men uten stor nedsiderisiko. Og følgelig skjer plasseringer på bakgrunn av grundige finansielle analyser.

Les også Vil avvikle statlig tapssluk: – Kan ikke fortsette gamblingen Investinor har tapt stort på feilslåtte grønne venture-investeringer. Nå vil FrP avvikle det statlige fondet og ber om full gjennomgang av tilsvarende selskaper.

Pensjonsmidler kan – og skal – ikke investeres ut fra politiske eller idealistiske hensyn. Vår forpliktelse ligger i å forvalte pensjonsformuen godt, til rettighetshavers beste. Vi skal ha avkastning på investeringene. Dette representerer i seg selv et bærende etisk element.

Investeringer i oppstartsvirksomhet skjer der dette forretningsmessig fremstår som gode finansielle plasseringer, men ikke ellers. Videre er det gode grunner til å se nærmere på hvordan regulatoriske forhold kan begrense appetitten for å investere i gründervirksomhet, og det burde være et myndighetsfokus.

Så det kan beroliges: pensjonskassene setter ikke kapitalen på spill, men passer godt på midlene. Håndteringen av pensjonsløftet, herunder fripoliser, beviser dette over tid.

Christer Drevsjø



Adm. direktør i Pensjonskasseforeningen