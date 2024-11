Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Statlige Investinor har levert kriseavkastning, men ledelsen har likevel fått bonus – basert på kvinneandel, bærekraftsrapportering og egne klimautslipp.

Bonuskriteriene er uvanlige. Det sier Karin Thorburn, professor i finans ved Norges Handelshøyskole og Wharton School of Finance i USA. Hun påpeker samtidig at statlige investeringsselskaper generelt er uvanlig, og at Norge der er verdensmestre.

Stian Andre Arntzen startet med to tomme hender på 90-tallet . Nå håver han inn på salget av ni eiendommer i Harstad sentrum.

Den mediesky harstadværingen selger nesten 22.000 kvadratmeter av eiendomsporteføljen sin til Tromsø-baserte Polaris Eiendom. Trolig får Arntzen mer enn 130 millioner kroner ut av handelen.

Norske håndverksbryggerier går med dundrende underskudd. Flere av dem frir nå til småsparere via folkefinansiering for å redde stumpene.

Erlend Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, forklarer at det gjerne vekker interesse i lokalsamfunnet eller blant entusiaster når aktørene henter penger. Mange av dem som investerer, forventer ikke noen stor avkastning, sier han.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Olav Thon, som døde lørdag, 101 år gammel.

Reveskinn og en kjelke førte til den første butikken, og i 1950 startet oppkjøpene i Karl Johans gate. Derfra til å eie rundt 300 eiendommer, 90 hoteller og nesten 100 kjøpesentre er et eventyr, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Icelandic Salmon: Kl. 06.30, webcast kl. 11.00

SalMar: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Makro:

Japan: Maskinordrer september, kl. 00.50

Sveits: Industriproduksjon 3. kv., kl. 08.30

Spania: Handelsbalanse september, kl. 10.00

ØMU: Handelsbalanse september, kl. 11.00

Canada: Boligbygging oktober, kl. 14.15

USA: NAHB boligmarkedsindeks november, kl. 16.00

Annet:

Western Bulk Chartering: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Ekskl. utbytte:

Belships, Equinor