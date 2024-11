Mandag forrige uke meldte Waldorf at det likevel ikke var helt fornøyd med refiniansieringen fra i sommer, fordi den satte begrensning på overføringer mellom datterselskapene. Dermed er selskapet igjen i gang med kreditorforhandlinger, denne gangen om å få overføre om lag 166 millioner kroner internt.

Det er dog ikke i mål med avtalen. Blant de to gruppene av obligasjonseiere har selskapet fått aksepter fra 85 prosent av eierne av de britiske obligasjonene, men kun aksepter fra 33 prosent av obligasjonseierne til den andre Waldorf-datteren.

I 2022 ble det gitt et utbytte på 760 millioner til eierne.

Det er imidlertid ikke kun Waldorf som sliter med gjeld. Erik Brodahl, som overtok oljeselskapet sammen med Jon Skabo og et investorlag i 2019, befinner seg på urolig sjø. Erik Brodahl er adm. direktør og Skabo er stabssjef, ifølge Waldorf.

Tidligere har Dagens Næringsliv meldt at Brodahl kreves for nær 50 millioner kroner, etter han i 2019 ble dømt til å betale Surveyspec 2,5 millioner dollar pluss saksomkostninger på grunn av et riggprosjekt i 2013.

Mandag melder DN at Brodahl er siktet for grovt skattesvik og grov økonomisk utroskap.

Waldorf Production Oljeselskap stiftet i 2019 av norske investorer, som inkluderer Paal Hveem, Jon Skabo, Erik Brodahl, Christer Tunold, Henrik Nørstrud, Peder Rye Lier og Einar Greve.

Ledes i dag av Erik Brodahl, mens Johan Nicolai Vold er styreleder.

Fokuserer på britisk sokkel, men har også produserende eiendeler i Mexicogulfen.

Har utstedt to obligasjonslån med forskjellige datterselskaper, på 300 millioner i 2021 og 150 millioner dollar i februar i år.

Waldorf betalte 76 millioner dollar i utbytte til eierne høsten 2022.

Gruppen som helhet hadde en produksjon på 25.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i første halvår 2023.

Store luksusbeslag

Ifølge rettsdokumentene handler saken om utbyttet fra Waldorf, og hvordan det endte i Brodahls utenlandske selskap i Luxembourg, Eden Roses Holdings. I tillegg mistenkes Brodahl for å ikke ha oppgitt inntekter på over 40 millioner til skattemyndighetene mellom 2019 og 2022.

Politiadvokat Elin Kongestøl bekrefter overfor avisen at Brodahl er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 379 om grovt skattesvik, som har en strafferamme på bot eller fengsel inntil seks år. Brodahl hevder selv sin uskyld overfor DN.

Ifølge rettsdokumenter fra Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett har politiet ransaket Brodahls bolig i Sandnes og beslaglagt flere luksusgjenstander, beskrevet som «kostbare klokker og vesker», til en verdi på rundt 4,5 millioner kroner.

I tingretten fikk påtalemyndigheten beholde heftelse i Brodahls norske bankkonto, to herrevesker for til sammen 100 tusen kroner, og tre luksusklokker. Verdien av klokkene er på rundt halvannen million kroner.

Beslaget ble anket til lagmannsretten, som videreførte tingrettens beslutning.

Utbytter og likviditetsskvis

Oljeselskapet Waldorf ble overtatt av Erik Brodahl og Jon Skabo i 2019. Med på investorlaget fikk de blant annet med seg Paal Hveem, Christer Tunold, Henrik Nørstrud og Einar J. Greve. I starten gikk det strålende og det ble gitt utbytte på 760 millioner kroner to år etter oppstart.

Men, siden har Waldorf kjempet med å holde hodet over vannet. Etter at den britisk oljeskatten ble utvidet til 2029, samt store kostnader og uforutsett produksjonsstopp, kom det høsten 2023 frem at selskapets likviditet var under hardt press.

Etter en periode på jakt etter finansiering, meldte Waldorf i sommer at det hadde kommet til enighet med obligasjonseierne om refinansieringen, og at det ville ha nok likviditet til å betale regningene de neste tolv månedene.