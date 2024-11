Vil kjøpe hele selskapet

Gjennom selskapet Jordanes Holdco2 har grunnleggerne Jan Bodd og Stig Sunde, sammen med andre nøkkelansatte, inngått avtaler om å kjøpe omtrent 98,8 prosent av de utestående aksjene i merkevareselskapet Jordanes, kommer det frem i en børsmelding mandag.

– Vår ambisjon om å bygge et ledende skandinavisk merkevarehus med ikoniske forbrukermerker, som dekker daglige behov på tvers av alle kanaler og anledninger, har vært uendret siden vi grunnla selskapet for 17 år siden. Den planlagte transaksjonen vil gi oss mulighet til å akselerere denne satsingen, kommenterer gründerne.

I forbindelse med transaksjonen vil Carlyles Global Credit stille opp med en finansieringspakke på 2,75 milliarder kroner, som skal brukes til å finansiere oppkjøpet og refinansieringen av Jordanes-gruppen.

Det skal blant annet gå til å innfri usikrede obligasjoner på totalt 1,2 milliarder kroner. Transaksjonen ventes å bli fullført innen utgangen av året.

Mislykket børsnotering

Selskapet har flere ganger prøvd å børsnotere selskapet, sist i mai i år. Det gikk ikke som planlagt.

«Selv om det er uheldig at markedsforholdene ikke var som forventet, har våre møter med investorer under denne børsnoteringsprosessen ytterligere styrket vår tillit til vår langsiktige strategi», uttalete adm. direktør Jan Bodd.

I forbindelse med noteringen skulle det hentes 1,5 milliarder i en emisjon.

Jordanes børsmeldte at de hadde overtegnet emisjonen på 1,5 milliarder kroner nederst i kursintervallet, som var mellom 29 og 35 kroner.

To dager senere meldte styret at det hadde besluttet å avlyse noteringen med samråd med tilretteleggerne. Styret mente det var i alle «stakeholders» beste interesse å kansellere både emisjon og børsnotering.

«Dette er veldig amatørmessig. Jeg har ikke opplevd noe så grisete i hele mitt liv», sa høyrenteforvalter Erik Hagerup i Heimdal Forvaltning.

«Null» verdi

Tilretteleggerne i den potensielle børsnoteringen var Carnegie, DNB Markets, Berenberg, Gossler & Co og SpareBank 1 Markets. Sistnevnte publiserte i mars en kredittanalyse hvor LTV (Loan to Value) ble beregnet til mellom 95 og 109 prosent ved bruk av Orkla-multipler justert for Jotun, og 10 prosent børsnoteringsrabatt.

SpareBank 1 Markets-analysen indikerte en selskapsverdi på mellom 4 og 4,6 milliarder kroner, mens netto rentebærende gjeld var 4,3 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Det betyr at SpareBank 1 Markets mente egenkapitalen hadde en reell verdi på mellom null og 300 millioner kroner.

I 2023 hadde Jordanes en omsetning på 6,3 milliarder kroner, mot 5,6 milliarder kroner året før. Driftsresultatet endte på 428 millioner kroner i fjor, mens i 2022 utgjorde driftsresultatet 336 millioner kroner.

Selskapet eier over 20 merkevarer som Synnøve Finden, Peppes Pizza, Bodylab, Sørlandschips, Backstube og Camilla Pihl Cosmetics.