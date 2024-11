De beste tipsene fra Goldman Sachs for 2025

I 2025 forventer Goldman Sachs en totalavkastning på 10 prosent for aksjer, målt i dollar. Banken har også én klar favoritt i råvaresektoren.

«Vi befinner oss i en gunstig del av syklusen; rentekutt sammenfaller med økonomisk vekst, noe som vanligvis støtter aksjemarkedet», skriver strategen Peter Oppenheimer.

Utfordringer

Oppenheimer påpeker imidlertid to spesifikke risikoer for aksjer.

«Den nylige bølgen av optimisme har allerede tatt ut mye av den forventede avkastningen. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til tollrisiko og hvordan dette kan påvirke global vekst og inflasjon», skriver strategen.

Markedskonsentrasjonen er også en utfordring. Amerikanske aksjer utgjør 70 prosent av MSCI All Country World Index, og de 10 største aksjene står for 20 prosent av den samlede verdien i den globale indeksen.

«Gitt høye verdsettelser og en uvanlig høy konsentrasjon i aksjemarkedene, vektlegger vi diversifisering for å forbedre risikojustert avkastning», heter det fra Goldman Sachs.

Oppenheimers toppvalg for 2025 inkluderer S&P 500 likevektsindeksen (SPW) og S&P 400, som er mellomstore selskaper.

Råvarer

Daan Struyven, sjef for råvarer i Goldman Sachs, anbefaler long gull for 2025. Han mener det edle metallet er en god sikring mot usikkerheten fra amerikansk politikk. Samtidig pekes det på strukturell etterspørsel fra sentralbanker og medvind fra Fed-rentekutt.

Det nylige prisfallet gir ifølge Struyven et attraktivt inngangspunkt. Goldman opprettholder forventingen om en gullpris på 3.000 dollar innen desember 2025.

Mandag ettermiddag handles gull til 2.615 dollar pr. unse.

Råvareestimater Råvare Spot Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Brent 72 75 76 77 76 74 WTI 69 70 71 72 71 69 TTF gass 47 41 42 40 40 39 LME Aluminum 2.626 2.640 2.655 2.687 2.715 2.742

Olje

Den grunnleggende prognose til Goldman er at Brent-oljen vil holde seg i intervallet 70–85 dollar, men sannsynligheten for at prisen bryter av intervallet har økt, påpeker Struyven.

På kort kan Trump-administrasjonen redusere iransk oljeproduksjon, som er postivt for prisen. På mellomlang sikt er de imidlertid nedsiderisiko knytt til økt overskudd i oljemarkedet og en potensiell nedgang i etterspørselen som følge av tollsatser.