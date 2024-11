Røkkes sønn på handletur

Mandag ettermiddag kommer det frem i en børsmelding at Per Fritjof Eidsvig Røkke, sønn av Kjell Inge Røkke har kjøpt 1200 aksjer i Aker BP. Aksjene ble kjøpt for 226,20 kroner per aksje, det tilsvarer en total kjøpesum på 271 440 kroner. Aksjen har hatt en svak utvikling på børs det siste året, tiden får vise om Røkke-junior treffer bunn.

Aker BP-aksjen har falt 23,59 prosent på børs så langt i år. Sammen med Equinor som har falt 18,72 prosent på børs, har begge oljeselskapene hatt en betydelig svakere børsutvikling enn den tredje store oljeprodusenten på norsk sokkel, nemlig Vår Energi. Aksjen er opp 11,78 prosent så langt i år, og har dermed utkonkurrert de to andre konkurrentene kraftig.