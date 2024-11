Tesla-festen fortsetter på Wall Street

Oppdatert klokken 21:00

Mandag kveld er det blandet stemning blant de toneangivende indeksene på New York-børsen. Nasdaq-indeksen stiger 0,60 prosent, mens S&P 500 er opp 0,39 prosent. Dow Jones er ned 0,16 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,416 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,84 prosent til 15,52.

Elon Musks elbilaksje Tesla stiger 3,7 prosent etter meldinger om at kommende president Donald Trump kan komme til å lette på reglene for selvkjørende kjøretøy i USA. Aksjen har gått rett til himmels etter at det ble klart at Trump bli USAs neste president.

Lørdag kom det frem at Donald Trump utpekte Chris Wright som energiminister. Aksjer tilknyttet Wright går rett til værs mandag.

Liberty Energy stiger 5,2 prosent etter at Trump valgte selskapets adm. direktør Chris Wright som energiminister. Atomkraftaksjen Oklo, der Wright er styremedlem, stiger 14,2 prosent.

Nvidia faller 1,1 prosent etter meldinger om at selskapets Blackwell AI-chip har problemer med høye temperaturer. Selskapet legger frem tall på onsdag.

Super Micro Computer er ventet å legge frem en plan for selskapets forsinkede årsrapport, slik at aksjen ikke blir strøket fra Nasdaq. Aksjen stiger 24,3 prosent.