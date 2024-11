Bjørn Kjos sitt krypto-mareritt henter penger

Mandag kveld opplyser Norwegian Block Exchange (NBX) at de ønsker å hente 17 millioner kroner i en fortrinnsrettet emisjon. Enkelte eksisterende og eksterne investorer har forpliktet seg til å tegne for 10 millioner kroner.

Aksjonærene som er med å garantere emisjonen inkluderer Norwegian-grunder Bjørn Kjos gjennom Observatoriet Invest, Kjos-datter - Anna Helene Kjos-Mathisen gjennom NYE KM Aviatrix og styremedlem Roni Soleiman gjennom Play Capital.

Norwegian Block Exchange-aksjen har hatt en horribel kursutvikling de siste årene, og er siden børsnoteringen i 2021 ned fra 9 til 0,54 kroner. Kursfallet tilsvarer en prosentvis nedgang på 94 prosent. Man kan trykt si at utviklingen har vært en katastrofe for aksjonærene.

Tegningskursen er 0,27 kroner per aksje, noe som tilsvarer en rabatt på 50 prosent fra sluttkurs mandag. Det sar altså ikke ut som krypto-marerittet er over for NBX-aksjonærene.