Blandet på Wall street – Musk- og Trump-aksjer fortsetter himmelferden

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,39 prosent til 5.893,78. Industritunge Dow Jones falt 0,13 prosent til 43.390,10. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,60 prosent til 18.791,81.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 15,45, ned 4,28 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,439 prosent.

Aksjer

Elon Musks elbilaksje Tesla steg 5,6 prosent etter meldinger om at kommende president Donald Trump kan komme til å lette på reglene for selvkjørende kjøretøy i USA. Aksjen har gått rett til himmels etter at det ble klart at Trump bli USAs neste president, den siste måneden er aksjen opp over 50 prosent på New York-børsen.

Lørdag kom det frem at Donald Trump utpekte Chris Wright som energiminister. Aksjer tilknyttet Wright gikk rett til værs mandag.

Liberty Energy steg 4,9 prosent etter at Trump valgte selskapets adm. direktør Chris Wright som energiminister. Atomkraftaksjen Oklo, der Wright er styremedlem, steg 14,6 prosent.

Nvidia falt 1,3 prosent etter meldinger om at selskapets Blackwell AI-chip har problemer med høye temperaturer. Selskapet legger frem tall på onsdag.

Super Micro Computer er ventet å legge frem en plan for selskapets forsinkede årsrapport, slik at aksjen ikke blir strøket fra Nasdaq. Aksjen steg 15,9 prosent.

Trump Media & Technology Group steg 16,7 prosent etter at det ble kjent at selskapet skal være i samtaler om å kjøpe kryptohandelsplattformen Bakkt.

Olje og gass

Det har vært en volatil høst for oljeprisen, med stor geopolitisk risiko i verden.

Desember-kontrakten på WTI-oljen steg 3,16 prosent til 69,14 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for oktober steg 3,17 prosent til 73,29 dollar pr. fat.

Krypto

Bitcoin har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president. Trump har tidligere uttalt seg positivt til kryptovaluta som en fremtidig betalingsvaluta, og investorer spekulerer i mindre reguleringer fremover.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder. Mandag endte bitcoin-prisen opp 1,96 prosent til 91.390 dollar.

Ethereum steg 2,9 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg 4,68 prosent.