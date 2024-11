Nytt børsfall i Kina – oppgang ellers i Asia

I kjølvannet av at både S&P 500 og Nasdaq i USA ble styrket mandag kveld, stiger også de fleste av børsene i Asia tirsdag morgen-

I Japan stiger Nikkei 0,64 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,72 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,58 prosent, CSI er ned 0,15 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,10 prosent.

Under et finanstoppmøte i Hongkong i dag uttalte Kinas visestatsminister ifølge CNBC at Kina vil støtte Hongkongs innovasjon og økonomiske reformer, og styrke byens «finansielle konkurransekraft». Han gjentok også Beijings støtte til å «utforske og implementere» tiltak rettet mot å bygge Hongkong som er internasjonalt finanssenter.

I Sør-Korea er Kospi opp marginale 0,06 prosent, Nifty 50 i India stiger 1,04 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,76 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,89 prosent.

Under et møte tidligere denne måneden hevdet medlemmene i den australske sentralbanken at selv om det ikke er noe umiddelbart behov for å justere renten, er det viktig å se fremover og være klar til å justere seg etter hvert som økonomiske forhold utvikler seg.