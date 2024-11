Aksjetips fra Goldman Sachs for 2025

Goldman Sachs tror S&P 500 vil stige til 6.500 poeng innen slutten av 2025, en økning på 11 prosent og en totalavkastning på 12 prosent inkludert utbytter.

Sjefstrateg for amerikanske aksjer, David Kostin, legger til grunn 11 prosent inntjeningsvekst i 2025 og en fremtidig PE-multippel på 21,5 – noe lavere enn dagens 21,7 ganger.

Den første anbefalingen fra Goldman er Magnificent 7-aksjene (Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla). Kostin spår nok et bra år for gigantene og estimerer at aksjene vil slå S&P 500 med rundt 7 prosentpoeng.

Oppkjøpskandidater

Goldman anbefaler tre samlinger, eller kurver, med aksjer for 2025. Den første kurven består av 62 oppkjøpskandidater.

I 2025 forventer banken nemlig en markant oppsving i M&A-markedet (fusjoner og oppkjøp).

Banken forventer 750 M&A-transaksjoner med en verdi på minst 100 millioner dollar pr. transaksjon i løpet av 2025, en økning på 25 prosent år-over-år. Målt i dollar forventer banken en økning på 20 prosent, til totalt 325 milliarder dollar.

Kjente navn i oppkjøps-kurven inkluderer: Electronic Arts, ON Semiconductor, Unity, Zoom Video Communications, Twilio, Molson Coors Beverage, BioMarin Pharmaceutical og Science Applications International.

Små og mellomstore

En annen kurv som anbefales, er knyttet til små og mellomstore bedrifter (SMB) i USA. Anbefalingen skyldes i stor grad at Donald Trump vant presidentvalget.

For 2025 mener Kostin disse selskapene vil være i et bedre miljø, et bedret sentiment og generelt økt forbruk, som vil øke både inntjeningen og verdsettelsen til selskapene.

Selskapene må ikke være direkte small-caps, da de kan ha mesteparten av inntektene sine fra små, og ofte privateide selskaper.