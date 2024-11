SMCI-krisen: BDO erstatter EY – gir ingen garantier

Serverprodusenten Super Micro Computer (SMCI) har hatt et ekstremt turbulent børsår.

Ved inngangen til 2024 kostet en aksje drøyt 28 dollar, men etter et sugende rally, steg kursen over 320 prosent til 118 dollar på litt over tre måneder. Siden toppen i mars har trenden imidlertid pekt rett ned for SMCI, som ble omsatt for 21,50 dollar da Nasdaq stengte på mandag.

Bakgrunnen for kursfallet er at SMCI anklages for regnskapsmanipulasjon og sanksjonsunngåelse. Det har stått så dårlig til at selskapet ikke klarte å levere årsrapporten innen fristen og trues med avnotering fra Nasdaq.

Om ikke det var nok trakk EY seg som selskapets revisor i slutten av oktober, etter at «EY var i tvil om hvorvidt det kunne stole på informasjonen det fikk fra medlemmer av ledelsen (til SMCI, red.anm.)».

Dermed måtte SMCI, som er Nvidias tredje største kunde, ut på revisorjakt.

Har levert plan til Nasdaq

På mandag slapp SMCI nyheten om at BDO skulle være selskapets nye revisor.

«BDO er et høyt respektert revisorfirma med internasjonal tilstedeværelse. Dette er et viktig steg mot å bringe våre finansielle rapporter ajour, en innsats vi gjennomfører med grundighet og hastverk,» sier SMCI-sjef, Charles Liang i en pressemelding.

Videre skriver selskapet at det har levert en plan til Nasdaq om hvordan selskapet skal etterleve børsens nettverk, i et forsøk på å forlenge fristen det har fått til å levere årsrapporten for 2023 i tillegg til kvartalsrapporten for årets første kvartal (SMCI opererer med avvikende regnskapsår).

Om planen skriver SMCI at det tror det vil klare å levere års- og kvartalsrapportene og komme ajour med rapporteringen, innenfor perioden som «de ansatte i Nasdaq kan gi» som frist.

Dermed kan det umiddelbart virke som ting går bedre for SMCI, som stiger over 20 prosent i førhandelen på tirsdag.

Ikke snakket med BDO – gir ingen garantier

I en børsmelding fra SMCI mandag kveld kom selskapet med enda mer utfyllende informasjon rundt at BDO kommer inn som revisor.

Der fremgår det at ingen fra SMCI har snakket med BDO om hendelsen (eller «uenigheten», som SMCI omtaler det) som førte til at EY trakk seg som revisor. Selskapet sier også at det må tas forbehold om hvorvidt BDO kommer til å gå god for en årsrapport som blir godtatt av Nasdaq.

Etter at SMCI ikke leverte kvartalsrapporten i tide fikk det den 17. september varsel fra Nasdaq om at det ville avnoteres, dersom det ikke la frem en plan for hvordan det skal etterleve Nasdaqs regler videre. Godkjennes planen har SMCI 180 dager på seg til å etterleve Nasdaqs regler, som innebærer å legge frem årsrapporten og kvartalstallene.

– BDO kommer sikkert til å komme med samme konklusjon som de andre, sa Finansavisens kommentator, Karl Johan Molnes på Økonominyhetene tirsdag.