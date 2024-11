Dette er børsens heteste riggaksjer

Positivt for markedsbalansen er at antall flyterigger har falt fra over 300 til under 200 i løpet av de siste ti årene. Flere av disse riggene har vært i opplag i lengre tid, og den reelle flåten er derfor nærmere 150 enheter. I tillegg gjør dagens høye byggekostnader det lite sannsynlig at nye enheter bygges. Det er imidlertid rundt 20 rigger som enten er i opplag eller halvferdige nybygg som kan komme inn i markedet, men det er betydelige kostnader knyttet til dette.

Graf gjest KAPITAL Grafikk: Heimdal Forvaltning

Markedskonsolidering har bidratt til økt disiplin

Riggmarkedet på dypt vann har blitt betydelig konsolidert i løpet av de siste årene. Nylig fusjonerte Noble med Diamond, og det er forventninger om ytterligere sammenslåinger. De fire store gjenværende aktørene er, i tillegg til Noble, Seadrill, Valaris og Transocean. Disse aktørene har vist disiplin ved å sikre gode kontrakter for eksisterende rigger før de tar nye enheter inn i markedet.

Dette har også bidratt til å holde ratene stabile til tross for noe lavere aktivitet. I nyere kontrakter i Brasil og Mexicogulfen har syvendegenerasjons rigger oppnådd dagsrater på over 500.000 dollar, mens sjettegenerasjons rigger fortsatt har rater over 400.000 dollar. Dette tilsvarer i snitt en årlig inntjening på nærmere 100 millioner dollar pr. rigg.

Til sammenligning tilsvarer dagens børsverdier en prising på Valaris, Noble og Seadrill på mellom 200 og 250 millioner dollar pr. rigg, mens tilsvarende tall for Transocean er på nærmere 350 millioner dollar og Odfjell Drilling 400 millioner dollar. Det anslås at et nybygg i dag ville kostet nærmere en milliard dollar.

Med relativt forsiktige estimater prises Valaris, Seadrill og Noble til omkring fire ganger driftsresultat før avskrivninger for 2026, mens Transocean prises til fem ganger. Odfjell Drilling – med sine lange og solide kontrakter – prises til under tre ganger.

Vi tror dagens prising representerer et godt utgangspunkt for den langsiktige investoren. Det er også positivt at flere av selskapene nylig har kjøpt tilbake betydelige mengder aksjer. Seadrill har gjennom 2023 og første halvår 2024 kjøpt tilbake nærmere 20 prosent av aksjene, mens Valaris og Noble også har gjennomført betydelige tilbakekjøp.