Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen onsdag:

Høyre vil strupe Investinor og kvitte seg med det statlige selskapets råtne investeringer, og i stedet gi 400 millioner kroner som skal passes av proffe forvaltere.

I sitt alternative budsjett kommer Høyre til å gå inn for å fjerne mandatet Investinor har for direkteinvesteringer, og å øke bevilgningen til satsingen på fond-i-fond. Nikolai Astrup, næringspolitisk talsperson, sier de vil gjøre mer av det som fungerer.

SSB-forskerne Erling Holmøy, Geir Bjertnæs og Olav Slettebø vil bruke 100 milliarder kroner på Ukraina. De kommer med kraftig refs av statsbudsjettet, og mener det er uansvarlig økonomisk politikk å ikke bruke alt handlingsregelen tillater og mer til på Ukraina.

I en artikkel i Samfunnsøkonomen skriver de at dette «kunne gitt stor tryggingseffekt hvis det gikk til Ukrainas forsvarskamp for Europa. Det ville også styrket USAs og andre alliertes vilje til å slåss for oss».

Solenergimarkedet har stoppet helt opp, og Solcellespesialisten, Norges største solinstallatør, må si opp mellom 50 og 100 personer.

Daglig leder Jan Wilhelmsen sier det bare er å glemme regjeringens solenergimål. Han føler at solenergi er kommet i skyggen av vind på land og til havs, samtidig som at NVE har kommet med signaler om at de har bedre kontroll på et mulig kraftunderskudd i Norge.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Fjordbyen, som er bygget i og rundt Bjørvika i Oslo. Ap-politiker Mats Kvaløy-Bjørbekk kaller den for «en gyllen getto», og han får støtte av Dagsavisen, som på lederplass skriver om «Rikmannsgettoen ved Oslofjorden».

Begrunnelsen er syltynn: «Befolkningen i Fjordbyen er velstående og godt voksen, det bor færre barn der enn snittet for byen, og det er lite mangfold». Prisnivået ligger trolig over snittet, men boligene er nye og næringsvirksomhetene ser ikke ut til å klage, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

PetroNor E&P: Kl. 06.30, webcast kl. 09.00

Kaldvik: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

NRC Group: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

Panoro Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Seacrest Petroleo: Kl. 07.00 webcast, Q&A kl. 15.00

Eidesvik Offshore: Webcast kl. 08.30