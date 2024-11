Nøkkelindeksene på Wall Street åpner blandet onsdag.

Ved børsåpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen faller 0,1 prosent.

Industritunge Dow Jones stiger 0,2 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 0,1 prosent.

Target faller 18,1 prosent etter at selskapet la frem tall som bommet på analytikernes forventninger. Selskapet nedjusterte også guidingen.

Resultatet pr. aksje i tredje kvartal endte på 1,85 dollar, ned fra 2,10 dollar pr. aksje året før. Her var konsensus 2,30 dollar pr. aksje.

Comcast stiger 0,2 prosent etter meldinger om at selskapet vil skille ut TV-stasjoner som CNBC og MSNBC til separate, børsnoterte selskaper.

Flyaksjen Delta Air Lines faller 1,9 prosent etter å ha gjentatt utsiktene for fjerde kvartal. Delta venter en forsiktig salgsvekst neste år, i tråd med analytikernes forventninger.

Like etter stengetid på Wall Street i kveld, klokken 22:20, skal skjermkort-produsenten Nvidia legge frem tall for tredje kvartal. Analytikerne har skyhøye forventninger til AI-kjempen, der konsensusestimatene ligger over selskapets guiding. I forkant av selskapets rapportering åpner Nvidia-aksjen ned 1,1 prosent onsdag.