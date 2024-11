IT-aksje mot nye rekorder

Men et oppsving er altså på trappene. Regnet på årsbasis forventer AteaAtea nå at både omsetning og driftsresultat skal opp kommende kvartaler. Ledelsen selv forventer at industrien som sådan vil gå inn i en fase der den vokser sammenlignet med fjoråret, og mener deres vekstforventninger støttes av markedsprognoser fra flere ledende analyseselskaper. Optimismen favner også om egne nettverksprodukter, som presterte svakere i tredjekvartal enn hva selskapet forventet for seks måneder siden.

– Det har tatt lengre tid for kundene å tømme lagrene av nettverksprodukter. Men vi forventer at veksten kommer tilbake om ikke lenge. Spørsmålet er bare om det skjer i fjerdekvartal, eller i første- eller andrekvartal til neste år. Men det vil i hvert fall skje i løpet av 2025, uttalte Sønsteby ved siste kvartalstallfremleggelse.

Noen forretningssegmenter opplever et tydelig omsetningsskifte her og nå – innen nettverkstjenester forventer selskapet å se langt bedre tall allerede i inneværende kvartal. Det er særlig sikkerhetssektoren, det vil si etatene politi og forsvar, som påvirker veksttakten positivt. Og det vil de etter alle solemerker også fortsatt bidra til. Alle nordiske land, samt de baltiske stater, vedtar nå rekordstore forsvarsbudsjetter. Det illustrerer også hvor stort behovet er for teknologiske mottiltak gitt alle de digitale sikkerhetsutfordringer Norden og Baltikum i særdeleshet står overfor.

Vet å tjene penger: Investor Harald Espedal er en av børsens flinkeste aksjeplukkere. Via investeringsselskapet Salt Value er han på listen over Ateas største eiere. Iván Kverme

Kraftig forbedret kontantstrøm

Tilsig av nye kunder, sammen med en bred markedsforbedring på tvers av alle forretningssegmenter, trekkes eksplisitt frem av konsernledelsen som hoveddrivere bak kvartalsomsetningen, som endte på litt over elleve milliarder kroner. Dette er en økning på fem og en halv prosent fra året før. Driftsresultat på 307 millioner kroner gir en driftsmargin på 3,8 prosent, et kvartalsnivå som er bedre enn det gjennomsnittlige 2023-nivået. Lønnsomheten synes altså å forsterkes, noe man også ser på utviklingen i fortjeneste pr. aksje som i perioden juli til september endte på 1,71 kroner. Dette er rundt fem prosent over fjorårsnivået.

Teknologiinvestorene analyserer ikke bare utviklingen i salgstall, driftsmarginer og løpende resultatgenerering, for å nevne noe. Særlig høyt på deres vær på vakt-liste er også utviklingen i selskapets operasjonelle kontantstrøm. Et relevant eksempel i så henseende er kursutviklingen til IT-selskapet Crayon GroupCrayon. Her har aksjekursen steget seneste tolv måneder, i stor grad fordi selskapet har vært flinke til å få mer kontroll på arbeidskapitalnivået og kontantstrøm.

Også hos AteaAtea peker likviditetsutviklingen i riktig retning. I tredjekvartal ble det faktisk generert en operasjonell kontantstrøm på 112 millioner kroner, mot minus 300 millioner kroner på samme tid i 2023. At selskapets økonomiavdeling på bare tolv måneder har maktet å snu trenden med 400 millioner kroner på ett år, bør i seg selv være med på å støtte godt oppunder Atea-kursen i tiden som kommer.

Positive analytikere

En klar overvekt av analytikerne er positive til Atea-aksjen. Også hos meglerhuset Kepler Cheuvreux råder optimismen.

– Økte forsvarsbudsjetter i Norden og Microsofts krav om oppgradering fra Windows 10 til Windows 11 før oktober 2025 vil drive etterspørselen etter nytt utstyr, uttalte nylig analytiker Håkon Nelson til Finansavisen. Kepler Cheuvreux ser rundt 30 prosent oppside for Atea-aksjen, målt mot dagens kursnivåer, og tror altså maskinvaresegmentet kommer til å gjøre det bedre fremover. Det er et synspunkt som også deles av Arctic Securities, som etter tredjekvartalsrapporten valgte å oppjustere kursmålet fra 160 til165. Meglerhuset forventer en organisk bruttovekst på litt over ni prosent for 2025, som sammen med en flat kostnadsbase gir en antatt økning i driftsresultatet på 25 prosent. Flere potensielle kurstriggere ligger i løypen, pekes det også på i den ferske Atea-oppdateringen – som nye og betydelige kontrakter, økte forsvarsbudsjetter, slutten på levetiden for Windows 10, muligheter innen kunstig intelligens og økt fokus på cybersikkerhet.

Danske Bank er også positive og opererer med et kursmål på 170. Optimismen bunner spesielt i forventninger om et tiltagende behov for maskinvareoppgraderinger. På kurs 170 fremstår ikke prisingen som krevende, pekes det på, med en estimert P/E for 2025 på 16,4, noe som er på linje med konkurrentene.

Kapital deler Danske Banks synspunkt om en edruelig selskapsprising. For inneværende år vil AteaAtea kunne nå en fortjeneste pr. aksje i spennet mellom syv og syv og en halv krone, mener vi. Det kan fint stige til over åtte til ni kroner pr. aksje for 2025. På dagens kurser rundt 140 gir det en estimert 2025-P/E på mellom 16 og 17. Det er slett ikke utfordrende for et selskap med klare positive vekstutsikter.

Lav motpartsrisiko

I motsetning til mange andre IT-foretak har AteaAtea et høyt innslag av offentlige kunder. Godt over seks av ti omsetningskroner genereres årlig fra offentlige motparter, og viser at både nye og eksisterende Atea-investorer slipper å engste seg for støyende kundenedskrivninger.

Bransjemessig står selskapet sterkt med markedsandeler i sine kjernesegmenter på rundt 20 prosent. Ifølge analysebyrået IDC vokser markedet for IT-infrastruktur og relaterte servicetjenester med rundt åtte prosent årlig. Ateas overordnede markedsutsikter synes dermed å være gode, preget av stabile vekstrater som i neste omgang også kommer eierne til gode. Selskapet har nylig dratt i gang et bredt tilbakekjøpsprogram, ved siden av å utbetale årlige utbytter. For 2023 ble det utbetalt en dividende på tre og en halv krone pr. aksje, tilsvarende en yield – med utgangspunkt i dagens aksjekurs – på to og en halv prosent.

Oppsummert fører vi AteaAtea opp på Kapitals kjøpsanbefalingslister. Som kjøpsargumenter for aksjen mener vi dagens inngangskurs gir investorene gode gevinstmuligheter til en ikke altfor høy risiko. Dessuten kommer nok etter hvert også norske renter litt ned, i seg selv støttende for teknologiaksjer, herunder Atea.