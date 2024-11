Milliardsvindel og Nvidia-tall preger Asia-børsene

Nifty 50 i India faller torsdag morgen 0,88 prosent, og alles øyner er nå rettet mot milliardæren Gautam Adani.

Styrelederen i indiske Adani Group er nå sammen med flere andre tiltalt i en domstol i New York for massive bestikkelser og svindel. Ifølge CNBC skal de tiltalte ha bestukket myndighetspersoner i India for mer enn 250 millioner dollar, tilsvarende 2,8 milliarder kroner, for å sikre seg solenergikontrakter verdt mer enn 2 milliarder dollar.

Nå stuper aksjene i Adani Group-selskapene. Flaggskipet Adani Enterprises er ned 21,5 prosent, Adani Green Energy svekkes 17,83 prosent, mens Adani Energy faller hele 20,00 prosent.

Adani Power tynges 13,07 prosent, Adani Port er ned 21,96 prosent, mens gruppens detaljhandelsselskap Adani Wilmar faller 10,00 prosent.

Nvidia-tall

Asiatiske investorer fulgte også nøye med da kjempen Nvidia la frem sine tredjekvartalstall onsdag kveld.

Halvledergiganten rapporterte resultater som overgikk forventningene for både topplinje og bunnlinje, samtidig som de leverte en sterke forventninger til fjerde kvartal. Til tross for de solide tallene falt aksjen imidlertid rundt 3 prosent i etterhandelen.

I Japan faller nå Nikkei 0,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,43 prosent. Leverandøren av halvlederutstyr Advantest er ned 2,17 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,46 prosent. Nvidia-leverandøren SK Hynix svekkes 0,53 prosent, mens tungvekteren Samsung Electronics klatrer 2,71 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer marginale 0,07 prosent, mens CSI 300 er ned 0,03 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 0,20 prosent.

Kinesiske regjeringsrådgivere anbefaler nå ifølge Reuters at Beijing opprettholder målet om økonomisk vekst på 5 prosent i 2025, og at det legges til mer stimulans for å dempe virkningen av forventede tolløkninger fra USA, skriver TDN Direkt.

Ellers i Asia er S&P/ASX 200-indeksen i Australia ned 0,04 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,02 prosent.