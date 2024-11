Nvidia 3. kvartal: Doblet nesten omsetningen etter sterk AI-etterspørsel

Verdens største selskap målt i markedsverdi, Nvidia, rapporterte tall for tredje kvartal onsdag.

Omsetningen endte på 35,08 milliarder dollar og slo forventningene, men aksjen faller likevel i etterhandelen. På bunnlinjen leverte chip-giganten 81 cents per aksje.



På forhånd forventet Wall Street at omsetningen skulle komme inn på 33,16 milliarder dollar. Konsensus lå inne med estimater om et resultat per aksje på 75 cent.

Kraftig vekst

For inneværende kvartal guider selskapet en omsetning på 37,5 milliarder dollar, sammenlignet med konsensus på 37,08. Inntektene fortsetter å stige til himmels hvor omsetningen steg med 94 prosent på årsbasis.

Det var knyttet stor spenning til om chip-giganten kunne fortsette den kraftige veksten. Oppgangen i kunstig intelligens er nå inne i sitt tredje år.

Nettoresultatet i 3. kvartal økte til 19,3 milliarder dollar, sammenlignet med 9,24 milliarder dollar i samme periode året før.

Store deler av veksten i Nvidia har vært drevet av datasenterdivisjonen. Denne delen inkluderer AI-prossesering og utgjør den klart største delen av omsetningen til Nvidia. Divisjonen rapporterte en omsetning på 30,8 milliarder dollar, mens konsensus lå inne med 28,82.

Blackwell

Analytikere og investorer forventet at mye av den fremtidige veksten skulle komme fra Blackwell som er Nvidias neste generasjon AI-chip for datasentre. Chipen sendes nå til kunder som Microsoft, Google og Oracle.

Blackwell-serien møtte imidlertid på forsinkelser i forbindelse med problemer rundt overoppheting når de ble koblet til servere. Leveranser av Nvidias Blackwell-chipper er planlagt å starte i inneværende kvartal og vil øke neste år ifølge finansdirektør Colette Kress.

– Blackwell har leveransebegrensninger og etterspørselen forventes å overstige tilbudet i flere kvartaler inn i 2026, sa Kress.

Aksjen hadde solid medvind tirsdag og steg 4,9 prosent til 147,01 dollar, men endte ned 0,76 prosent onsdag. I etterhandelen er aksjen ned med nærmere 3 prosent.