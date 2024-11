Milliardkontrakt på 12 milliarder kroner til Kongsberg

Kongsberg Defence & Aerospace har signert en kontrakt med nederlandske myndigheter for levering av NASAMS og NOMADS luftvernsystemer. Kontrakten har en verdi på rundt 12 milliarder kroner.

Kontrakten, som ble undertegnet torsdag, følger opp en tidligere melding fra 14. oktober, da nederlandske myndigheter leverte en anbefaling til parlamentet som inneholdt en intensjon om å anskaffe de nye systemene som en del av CITADEL-programmet, som er et omfattende integrert luft- og missilforsvar-program.

Kontrakten ble den gang estimert til å ha en verdi på omtrent 11 milliarder norske kroner.

– Ved å velge NASAMS og NOMADS vil Nederland forbedre kapasiteten til å forsvare eget luftrom med et integrert system som dekker kort- og mellomdistansetrusler. Nederland fortsetter å være et sterkt og integrert medlem av NASAMS-brukersamfunnet, og vi er glade for å ønske landet velkommen som den første internasjonale NOMADS-brukeren, kommenterer Eirik Lie, adm. direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Nederland kjøpte sitt første NASAMS-system i 2006. De nye anskaffelsene vil forbedre og utvide landets bakkebaserte luftvernkapasitet. CITADEL-løsningen inkluderer også National Maneuver Air Defence System, eller NOMADS – en mobil luftvernkonfigurasjon med kortdistansemissiler.

Leveransene starter i 2028, opplyses det.