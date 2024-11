DNB inngår milliardavtale med EU om grønn finansiering

Avtalen er en del av EU-kommisjonens InvestEU program hvor EIB-gruppen deler risiko med DNB for å kunne tilby gunstige vilkår for grønn finansiering, skriver banken i en pressemelding.

‒ Vi er utrolig stolte over denne historiske avtalen med EIB-gruppen. Avtalen er et konkret bevis på vårt arbeid for å styrke bærekraftig finansielle løsninger og det grønne skiftet. Gjennom å dedikere midler til dette formålet skaper vi ikke bare økonomisk vekst, men vi bygger en slitesterk, lavutslipps-økonomi, sier konserndirektør Rasmus Figenschou i bedriftsmarkedet i DNB.

Figenschou sier at avtalen innebærer en milepæl for DNB.

– Ved å kombinere europeiske finansieringsvirkemidler igjennom InvestEU med privat kapital kan vi finansiere enda flere grønne prosjekter, sier han.

Visepresident Thomas Östros i EIB sier partnerskapet med DNB vil akselerere det grønne skiftet i Norden.

– Initiativet demonstrerer hvordan finansiering kan skape både økonomisk vekst og være et klimatiltak, sier Österos.