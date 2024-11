Største noensinne: – Kan bli en langsiktig vekstdriver

Netflix-aksjen har steget mer enn 81 prosent på New York-børsen så langt i år. Hvis man skal tro Bank of America har aksjen mer å gå på, det skriver CNBC.

Analytiker Jessica Reif Ehrlich gjentar kjøpsanbefalingen sin på aksjen og øker kursmålet til 1000 dollar per aksje. Det impliserer en oppside på 13 prosent fra sluttkurs onsdag.

Vekstmulighet

Analytikeren ser på boksekampen forrige uke mellom Mike Tyson og Jake Paul som en enorm mulighet for Netflix. Boksekampen hadde totalt 108 millioner seere.

«Kampen var den mest strømmede sportsbegivenheten noensinne og et kraftig bevis på Netflix sine globale rekkevidde i stor skala for direktesendte arrangementer,» fortalte analytikeren kundene sine torsdag.



Sendingen var ikke helt uten problemer, ettersom det ble rapportert om flere tekniske feil underveis. Analytikeren mener likevel det gir en positiv indikasjon på Netflix sine ambisjoner om å satse videre på direktesendinger og sport, og mulighetene det kan gi i form av vekst i reklameinntekter.

«Boksekampen signaliserer sannsynligvis til sportsligaer og promotører at Netflix nå kan levere direktesendt seertall i en skala som er lik, eller større enn tradisjonell TV,» fortsatte hun.

Analytikeren sier at direktesendinger og reklame er komplementære drivere for vekst, ettersom direktesendinger skaper flere reklameplasser. Gode direktesendinger vil derfor være viktig for å skape vekst gjennom reklame.

«Netflix sin evne til å tjene penger på disse premium direktesendte sendingene vil være avgjørende for å gjøre reklame til en langsiktig vekstdriver for selskapet,» poengterte hun.