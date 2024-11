Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Et 50 år gammelt stiftelsesdokument kan utløse milliardgevinst for 77 ansatte og pensjonister i industribedriften Nordox. Der heter det at halvparten av nettoprovenyet ved et salg skal tilfalle ansatte og pensjonister i selskapet.

Analytikere mener Nordox forsvarer en verdsetting på 3 milliarder kroner basert på årets nettoresultat. Da vil det være 1,5 milliarder å fordele på de ansatte og pensjonistene. Det betyr nesten 20 millioner kroner på samtlige.

Nysnø har fått 5 milliarder kroner til statlige klimainvesteringer, men etter seks år har de fortsatt 3 milliarder på høyrentekonto . Nå vil SV gi Nysnø 20 milliarder kroner til.

SVs hensikt med kjempebevilgningen er å redusere utslipp. I tillegg skal Nysnø gis enda større handlingsrom for å gjøre store løft innen grønn industri. Begrunnelse utover det er fraværende. Spørsmål om avkastningskrav klarer ikke SV å svare på.

Milliardærarving Knut Nikolai Tønnevold Ugland kjøper praktbygget i Parkveien 37 bak Slottet i Oslo. Prisen skal ligge på rundt 65 millioner kroner.

Selger er familien Sandvold, som har emigrert til Sveits. De kjøpte den nær 600 kvadratmeter store murvillaen for tre år siden. Da var prisen 54 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Marius Borg Høiby, som er varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud. Det vi nå kan se for oss, er en skandale av uante dimensjoner. Voldtekter og mishandlinger som kan gi ham fengsel i mer enn ti år.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon har ikke klart mor- og farsrollen. De har ikke stoppet Marius Borg Høiby. Kronprinsparet har vært i tåken. Alvorlig? Ekstremt alvorlig. Rett ut sagt skammelig, skriver Hegnar.

