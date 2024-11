Majoriteten av ansatte i inkassoselskapet Intrum Norge har denne uken fått tilbud om å søke frivillige sluttpakker, opplyser selskapet i en pressmelding.

Bakgrunnen er utfordrende markedsforhold i inkassobransjen, samt behovet for å sikre verdiskapende leveranser og en bærekraftig forretningsmodell framover.

Selskapet peker på økt automatisering og digitalisering, og manglende inflasjonsjustering av inkassosatsen siden 2017.

Intrum, som er basert i Sverige, har slitt med skyhøye rentekostnader på en nettogjeld som beløper seg til rundt 50 milliarder svenske kroner.

«Alle de store høyrenteforvalterne i Norden og Europa sitter og følger med at Intrum kollapser. Det er den store snakkisen. Det kommer til å gi store utslag på avkastningen til høyrentefondene i februar for å si det mildt», sa høyrenteforvalter Erik Hagerup i Heimdal Høyrente i februar.

Les også – Kan bli en av de største konkursene i Norden Obligasjonslånene og aksjekursen til inkassogiganten Intrum kollapser. – Det er helt krise, sier høyrenteforvalter Erik Hagerup, som tror på full restrukturering.

– Ikke hyggelig

– Vi har offensive planer i det norske markedet – særlig knyttet til den tidlige fasen av innkrevingen. Dette er årsaken til at vi tidligere i høst lanserte vår betalingsløsning Inio. I dette ligger en endring i måten vi arbeider på gjennom en omfattende digitalisering og implementering av vår AI-strategi. Denne bruken av moderne teknologi vil – særlig i den tidlige fasen av innkreving – kunne forbedre og ikke minst effektivisere disse prosessene, men også redusere vårt behov for ansatte, sier adm. direktør i Intrum Norge, Steinar Nielsen

– Det er viktig for meg å si at dette ikke er et hyggelig, men nødvendig tiltak. Når det er sagt vil medarbeidere i noen utvalgte avdelinger - særlig innen IT og forretningsutvikling - ikke få muligheten om å søke frivillig sluttpakke for å sikre fokus og stabilitet i den digitale transformasjonen vi står midt oppe i.

– Vi ser nå på ulike tiltak – både på inntektssiden og kostnadssiden - for å sikre verdiskapende leveranser og en bærekraftig forretningsmodell i framtiden for Intrum Norge. Dette innbefatter også å øke inntjeningen på de produktene som fortsatt krever - og vil kreve - kompetente medarbeidere for å kunne fortsette tilby verdiskapende tjenester til det beste for våre oppdragsgivere og deres kunder i framtiden, sier Nielsen.